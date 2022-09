Tchad : Abderaman Djasnabaille désigné président de la Commission thématique N°1

L’ancien ministre Abderaman Djasnabaille a été désigné ce 7 septembre 2022, comme président la Commission thématique N°1, « Paix, cohésion sociale et réconciliation nationale ».

Les travaux de la 11ème journée du Dialogue national et inclusif et souverain (DNIS) se poursuivent au Palais de la culture de N’Djamena. Les membres de la Commission thématique N°1 Paix, cohésion sociale et réconciliation nationale sont déjà connus.

Le président de cette commission est Abderaman Djasnabaille. Il était en lice contre Achta Djibrine Sy, mais celle-ci s’est retirée de la course. Ainsi, le président de séance Mahamat Allahou Taher a proclamé Mahamat Allahou Taher au poste de président. Achta Djibrine Sy sera finalement vice-présidente de cette commission. Le rapporteur général de cette commission thématique est, Djimet Arabie, avec pour 1ère adjointe, Zamzam Mahamat et 2e rapporteur adjoint, Noski Youssouf.

La Commission thématique N°1, Paix, cohésion sociale et réconciliation nationale aura pour site des travaux, la salle de 400 places du palais du 15 de la culture.

Les travaux se poursuivent à l’effet de désigner les autres membres de cette commission.