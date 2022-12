Tchad : à Sar, le gouvernement soutien les personnes à mobilités réduites

Un appui financier a été apporté aux personnes vivant avec handicap dans la province du Moyen Chari. C’est une enveloppe du gouvernement que remet la ministre en charge de la Solidarité.

La ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh rencontre depuis quelques jours des démunies et des personnes à mobilités réduites dans le sud du Tchad. Après le Logone occidental, elle séjourne actuellement dans la province du Moyen Chari.

En marge de la célébration de la Journée de la liberté et de la démocratie le 1er décembre 2022, Amina Priscille Longoh a remis l’aide financier du gouvernement destiné à des personnes vivant avec handicap. Après des échanges avec ces derniers, la ministre annonce que des solutions seront trouvées à certaines préoccupations.

Avant cela, elle a remis des kits scolaires aux élèves de Sarh. Dans le cadre du programme national d’autonomisation économique et sociale des femmes (PNAESF). La ministre fait savoir que cet appui est destiné à contribuer à la scolarisation et au maintien des enfants et surtout des filles à l’école.