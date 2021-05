Tchad : à Moundou plusieurs personnes manifestent pour la dissolution du CMT

Les populations de Moundou, chef-lieu de la province du Logone occidental, sont massivement sorties le mercredi 18 mai 2021 pour demander la dissolution du Conseil militaire de transition (CMT)

Les habitants de la capitale économique du Tchad manifestent depuis l’aube, suite à l’appel du mouvement de revendication Wakit Tama. Ils revendiquent la dissolution du CMT et la lutte contre l’ingérence de la France dans les affaires internes du pays. Des drapeaux de la république de France ont été brulés au cours des manifestations.

Les manifestants ont pris d’assaut, les grandes artères de la ville. Scandant : « le peuple tchadien exige le départ de l’armée française de son sol », écrit en français et en arabe, les deux langues officielles du pays. La plateforme Wakit Tama, mouvement de la société civile, à l’origine des manifestations demande la dissolution de la junte au pouvoir : « non !non !non au Conseil militaire de transition » et le départ la non-ingérence de la France dans les affaires internes : non !non !non ! à la France colonialiste ».

La police a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Des arrestations ont également été signalées.

Il est a rappelé que cette marche a été interdite par le le ministre de la Sécurité publique Souleyman Abakar Adam. Il a mis en garde en ces termes : « En cas de violation de l’arrêté, les initiateurs de cette manifestation sont tenus pour responsables de tout ce qui adviendra devant les juridictions de la République ».