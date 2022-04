Tchad : 93 motos remis aux animateurs pédagogiques de trois provinces

En vue de faire le suivi de proximité des activités sur le terrain, les animateurs pédagogiques des provinces du Mandoul, du Moyen Chari, du Batha et de Wadi-Fira ont bénéficié des motos.

Le ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, avec l’appui de l’ONG Enfants du Monde et ProQEB, dote les animateurs pédagogiques de Provinces du Mandoul, du Moyen Chari, du Batha et de Wadi-Fira, des motos. Au total, 93 motos sont réparties dans les quatre provinces couvertes par le Programme de Promotion de la Qualité de l’Education de Base au Tchad (ProQEB).

Pour la province du Mandoul, une cérémonie de remise officielle de ces moyens a été organisée à Koumra, le lundi 25 avril 2022. La province a bénéficié de 30 motos. Cette donation vise à aider les principaux acteurs provinciaux de l’éducation à faire le suivi de proximité des activités sur le terrain.

Le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, M. Mog-nan Djimounta, en remettant les clés aux bénéficiaires a insisté sur la bonne gestion de ces engins. « Ces moyens de travail doivent servir uniquement au travail de suivi et d’évaluation sur le terrain. Nos enseignants souffrent du manque d’encadrement, ce qui impacte négativement sur leurs prestations. » Il instruit, ainsi, les responsables à différents niveaux à veiller à ce que ces motos soient utilisées à bon escient.

Le directeur du ProQEB, Boubakar Bocoum, annonce, par ailleurs, qu’après les motos, les délégations provinciales concernées bénéficieront encore des ordinateurs, imprimantes, tablettes et projecteurs.