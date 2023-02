Tchad : 7 milliards de FCFA pour améliorer l’offre sanitaire dans 3 provinces

Une convention de subvention au secteur de la santé pour l’amélioration de l’offre de soins, la santé de reproduction et le renforcement du système de surveillance et a été signé le 21 février 2023.

Pour le financement de la troisième phase du Projet d’appui au secteur de la santé au Tchad PASST3, une convention de 7 milliards de FCFA a été paraphée entre le ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, l’ambassadeur de France au Tchad Bertrand Cochery et le directeur de l’Agence Française de Développement Philippe Chedane.

Le projet sanitaire interviendra dans les provinces de N’Djamena, du Logone Occidental et du Ouaddaï. Les composantes du PASST3 sont trois et axées sur les politiques liées à la redynamisation du système de santé, le renforcement de l’offre des soins et la promotion de la demande des soins.

L’ambassadeur de France a indiqué que la, convention permet au ministère de la Santé publique et de la prévention de faire face aux éventualités mais aussi, elle témoigne de l’excellence des relations entre les deux pays.

Il a salué également la détermination et le sens de responsabilité du ministre de la santé publique et de la prévention et de son collègue des finances, du budget et des comptes publics qui ont permis d’aboutir à la signature de cette convention tendant à renforcer l’offre des soins de qualité dans l’équité.

Le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics Tahir Hamid Nguilin a fait observer que la mobilisation des ressources en faveur du système de santé est une priorité pour mettre en œuvre la politique nationale de santé, vœu cher aux plus hautes autorités de la République.