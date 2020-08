Une convention de financement du projet d’appui au développement d’appui aux enfants de la province du Lac Tchad a été paraphée entre le ministre de l’éducation et l’Agence française de développement.

Dans le souci de redorer la qualité de l’enseignement dans la province du Lac Tchad, le ministre de l’éducation nationale, Aboubakar Assidick Tchoroma et l’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery ont signé une convention de financement. Lequel vise à la qualité et l’accès aux services éducatifs, nutritionnels et sanitaires des enfants de 0-10 ans dans la province du Lac.

La zone concernée par le projet est le département de Mamdi, province du Lac. Plus de 80 000 personnes vivent dans cette localité, dont 424 professionnels de la santé et de l’éducation. Les femmes sont à 75% concernées par ledit projet, a fait savoir le diplomate français. Bertand Cochery indique le Lac est négativement touché par la crise sanitaire et thématique, d’où le mobile du financement. « Ce projet a pour centre de gravité, la région sud de la cuvette du Lac-Tchad, plus particulièrement le département de Mamdi », précise-t-il.

Un mémorandum sera signé avec les différentes ONG vendredi pour l’exécution du projet a notifié, le directeur de l’AFD, Olivier Caldor.