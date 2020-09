Le Comité de gestion de la crise sanitaire a remis des sacs d’engrais NPK et d’urée aux cultivateurs de coton. Ceci pour amortir les effets du changement climatique et des effets de la Covid-19

Ces kits ont été mis à disposition par le gouvernement via le CGCS le 1er septembre à Moundou, dans le Logone occidental. Ils bénéficieront aux planteurs de la province. Le stock d’intrant est constitué de 5000 sacs d’engrais d’urée permettant de renforcer la lutte de contre saison et 1240 sacs de NPK. Une partie a été reçue et conservée au magasin provincial de l’Agence nationale d’appui au développement (ANADER)

L’Agence va entamer les ventes à des prix subventionnés dans les prochains jours fait savoir le chef de mission, Kari Ouagaye. Il souligne que ce geste a été posé compte tenu la demande pressante par les intéressés. Il précise que ces engrais seront d’une très grande utilité.

Ces engrais interviennent, rappelons-le, pour permettre aux planteurs de cotons d’atténuer les difficultés rencontrés cette saison. Du fait de la pandémie imposée par la maladie à coronavirus et les séquences sèches qui ont perturbé le développement des cultures.