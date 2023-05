Tchad : 5,6 milliards Fcfa pour promouvoir la qualité de l’éducation de base

Le gouvernement et la coopération Suisse, ont signé le 10 mai 2023, un accord relatif au programme de “ Promotion de Qualité de l’Éducation de Base au Tchad” PHASE4.

C’est la secrétaire d’État à la Prospective Économique et des Partenariats Internationaux, Madeleine Alingue qui a représenté la partie tchadienne. Elle et le directeur de la Coopération Suisse au Tchad, Romain Darbellay, ont paraphé l’accord relatif au programme de « Promotion de Qualité de l’Éducation de Base au Tchad ». PHASE4 à N’Djamena.

Cette phase 4 du programme est financée à hauteur de 5,6 milliards de Francs CFA pour l’amélioration de l’éducation de base au Tchad. Spécifiquement, ce programme a pour but de renforcer la qualité du système éducatif et des apprentissages des enfants et des jeunes de quatre (4) provinces, à savoir : Le Batha, Moyen Chari, Mandoul et Wadi Fira.

La mise en œuvre du programme s’étendra sur une période de trois (3) ans.