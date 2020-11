C’est un don du concept ‘’Le mois du livre et de la lecture’’. Ces supports audiovisuels contiennent l’émission « culture à la maison ». Ils ont été remis ce 13 novembre pour édifier les enfants sur la préservation du patrimoine nationale

Le ministre du développement touristique de la culture et de l’artisanat, Patalet Geo a fait savoir que les supports audiovisuels sur l’émission : « culture à la maison »permet de renforcer la cohésion sociale et l’unité nationale. Car, explique-t-il la culture fait : « découvrir nos racines, notre identité et notre héritage commun. Elle renforce aussi notre sentiment national et établit des ponts entre les communautés », a noté Patalet Geo pendant la remise des supports au Musée national.

L’émission : « culture à la maison », est un programme audiovisuel réalisé par les acteurs culturels tchadiens. Le prétexte de sa création est la crise sanitaire né du coronavirus. Les auteurs veulent faire découvrir la richesse culturelle tchadienne à travers ces productions débats, analyses et visites guidées. C’est aussi un procédé de sensibilisation de la société en général et des jeunes, élèves et étudiants en particuliers. « Culture à la maison », évoque des thématiques sur les enjeux de la culture comme facteur de transformation sociale. Une croisée de chemin entre le citoyen tchadien et sa culture.

Il est à rappeler que le mois de la lecture a ouvert les portes de sa 4ème édition en ce début de mois. Il est placé sous le thème : « la lecture, clé du développement »