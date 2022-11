Tchad : 50 millions FCFA de la CENSAD en faveur des victimes des inondations

L’offre a été faite par la CENSAD suite à l’appel du Tchad à l’endroit des partenaires pour une solidarité nationale face aux phénomènes climatiques que connaît le pays.

Le secrétaire exécutif de la CENSAD, Brigi Rafini a annoncé ce 7 octobre 2022, a annoncé ce 7 novembre 2022, que son institution contribuera à hauteur de 50 millions de FCFA en faveur des victimes des inondations au Tchad.

C’était suite à une audience avec le ministre tchadien des Affaires étrangères, l’Amb. Mahamat Saleh Annadif.

La rencontre entre le secrétaire exécutif de la CENSAD, et le patron de la diplomatie tchadienne s’inscrit dans le cadre des consultations régulières et permanentes avec les autorités tchadiennes autour de sujets d’intérêt commun. Notamment le renforcement de la coopération entre le Tchad et la Communauté des États sahélo-sahariens.

Il est à préciser que la crise des inondations a causé d’énormes dégâts humains et matériels et cette année.