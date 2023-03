Tchad : 50 filles-mères formés en technique de tricotage mécanique

Pendant quatre mois, l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) a formé 50 filles-mères en technique de tricotage mécanique.

La formation a pris fin le 07 mars 2023, date marquant la fin des activités de la Semaine nationale de la femme. Cette initiative vise à rendre autonome les jeunes femmes vulnérables. Le chef de la division administrative et juridique, Selon Souleymane Borgou a indiqué que : si toutes les opportunités sont identifiées, coordonnées et exploitées efficacement, elles pourraient générer des milliers d’emplois à moyen et long terme pour cette tranche de la population. ».

Les 50 participantes ont reçu, chacune, une machine à tricoter et un accompagnement financier de 200.000CFA pour leur permettre de démarrer leur activité et de se prendre en charge.

Après avoir reçu ces biens devant les orienter dans le parcours professionnel, les participantes ont recommandé à l’ONAPE d’assurer le suivi post-formation à travers des conseils pour une insertion sociale.