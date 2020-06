Tchad : 50 armes et 36 sacs de drogue ont été saisis par la gendarmerie

La gendarmerie nationale a présenté ce 2 juin, huit présumés malfrats, du matériel militaire, des stupéfiants et des produits prohibés saisis au cours des opérations à N’Djamena

Les huit présumés brigands et le matériel ont été présenté à la presse par la gendarmerie à la légion n°10 de N’Djamena. Le porte-parole de la gendarmerie nationale, Abakar Abdéramane Haggar a fait savoir que c’est la plus importante quantité de matériels et de substances nocives saisis par les forces de l’ordre au cours des cinq derniers mois. C’est au total 8 personnes, 36 sacs de drogue, 98 boites de comprimés, 23 boites de molécules addictives, six emballages de Tramadol et huit sacs d’alcool frelaté qui ont été présenté aux hommes de médias

Abakar Abdéramane Haggar explique que parmi les 8 personnes arrêtés figurent quatre braqueurs, deux trafiquants de drogue, un homme qui se déguise en femme et tourne pendant les heures tardives aux alentours de l’état-major de l’armée de terre. Le porte-parole de la gendarmerie a précisé qu’on ne connait pas encore les intentions de ce dernier.

Les présumés braqueurs et trafiquants de drogue seront auditionnés sur procès-verbaux dans le parquet, a fait savoir le 4e substitut au procureur Béchir Ahmat