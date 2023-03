Tchad : 4,5 millions de dollars américains en faveur des réfugiés

Le Japon et le HCR annoncent un accord de près de 4,5 millions de dollars américains en faveur des réfugiés, déplacés internes et communautés d’accueil au Tchad.

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Japon ont mobilisé 4,5 millions de dollars américains, soit plus de deux milliards sept cent soixante-cinq millions de FCFA, réfugiés, déplacés internes et communautés d’accueil au Tchad. Une enveloppe qui permettra sans doute d’apporter du sourire à ces personnes qui ont fui de force leurs terres et les victimes des catastrophes naturelles.

D’après Reliefweb : « Au 31 décembre, le Tchad accueillait 597 728 réfugiés et demandeurs d’asile, principalement originaires du Soudan (67 %), de la République Centrafricaine (21 %), du Cameroun (7 %) et du Nigéria (3 %). Le Tchad comptait également 381,289 des personnes déplacées à l’intérieur du pays, 77,650 retournés de la République Centrafricaine et 23,901 retournés au Lac Les comités d’élevage des camps de réfugiés de Guilmey et Kalambari. »

Et à cause des récentes inondations plus de 90 000 personnes ont été forcées de fuir leurs maisons. Sans oublier les conséquences du changement climatique ont un impact dévastateur sur les vies humaines.