Tchad : 44 arbitres formés par la Fédération tchadienne de handball

44 arbitres tchadiens formés du 11 au 17 novembre 2021 à N’Djamena. C’est une initiative de la Fédération tchadienne de handball

Cette formation a pris fin ce 17 novembre 2021 à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS). Elle était animé par par l’expert Camerounais de la Zone 4 El hadji Ousman Elhadji. Les arbitres ont été soumis aux règles de jeux, le positionnement, la technique de course et la modulation du coup de sifflet.

Une satisfaction pour l’instructeur, M. Elhadj Oumarou Elhadj. Il a félicité les arbitres Tchadiens très réceptifs lors de cette formation. Une rencontre très amicale et riche échanges de connaissances a-t-il ajouté.

Selon le président de la Fédération, cette formation est une première dans l’histoire de son organisation. Il ajoute qu’il est fière de réaliser ce programme de formation des arbitres. Laquelle a regroupé autant des participants venus des provinces. Le patron de la fédération a souhaité la bienvenue à la performance grâce au travail qui se fera sur le terrain. Il est confiant de voir d’ici 2 ans les arbitres tchadiens officier les matchs internationaux.

Clôturant officiellement la formation, la Directrice des Sports de Haut Niveau Mme Assel Nemadji se dit comblée et croit aux hommes et femmes habillés en noir d’être à la hauteur de cette tâche.