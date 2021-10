Tchad : 400 chaises et kits scolaires pour 20 écoles maternelles

C’est un don de la Fondation Grand Cœur à 20 écoles maternelles de la ville de N’Djamena. Les kits ont été remis ce vendredi 29 octobre 2021 au jardin d’enfants de Sabangali.

La 3ème édition du projet «Soutenons leurs premiers pas à l’école». Cette initiative portée par la Présidente de la Fondation Grand Cœur vise à soutenir les écoles maternelles en offrant des conditions idoines d’apprentissage et des matériels nécessaires aux enfants.

Les deux dernières éditions du projet « Soutenons leurs premiers pas à l’école » ont permis la distribution de 50.000 kits scolaires, 600 tables et chaises à 20 écoles maternelles dont 9 privées. Cette 3ème édition vient renforcer les mobiliers scolaires de ces écoles avec 400 tables et chaises. Aussi, 400 kits ont été remis aux responsables des écoles pour appuyer les parents.

Au cours de son discours la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur a rappelé l’importance du préscolaire dans la vie des enfants et les vertus de ce dernier qui ont conduit son organisation à la réalisation de ce projet. Elle a en outre salué le partenariat qui lie le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance et son institution avant de remercier sincèrement le principal donateur du projet le conseiller Djidda Mamar Mahamat.

Pour la Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance, ce don de la FGC vient soutenir les actions du gouvernement de la transition en faveur du préscolaire dont la gratuité. Elle a ensuite lancé un appel aux partenaires d’emboîter le pas à la Fondation pour que chaque enfant puisse étudier dans des bonnes conditions.

Notons que le projet «Soutenons leurs premiers pas à l’école » fait partie du vaste programme de la Fondation Grand Cœur « Soutenons l’école tchadienne » qui a touché les 23 provinces du pays avec diverses activités.

Source : Fondation Grand Cœur