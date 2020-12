L’Office nationale de la jeunesse et des sports (ONAJES) a débloqué une enveloppe de 40 millions de FCFA pour financer 55 jeunes de la province du Batha dans leurs projets entrepreneuriales

Après avoir formé une soixantaine de jeunes de la province du Batha sur l’entrepreneuriat, l’ONAJES a officiellement offert des financements à ces derniers pour le démarrage de leurs micro-projets. Le montant global du financement s’élève à 40 millions de FCFA, en faveur de 55 jeunes.

Présent à cette cérémonie, le ministre de la jeunesse et des sports, Routouang Mohamed Christian explique que cette initiative entre dans le processus d’autonomisation des jeunes et d’autocréation d’emplois. Ce financement des micro-projets vise à lutter contre le chômage et la pauvreté en milieu jeune, précise le ministre. Accompagnant le président de la République dans sa tournée, plusieurs membres du gouvernement et autorités administratives ont pris part à la cérémonie.

« La province du Batha marque la 20ème étape de l’action de l’ONAJES en matière de financement des micro-projets sous formes de crédit à l’endroit des jeunes », renchérit Mohamed Routouang Christian. Les bénéficiaires ont été instruits à en faire bon usage et de rembourser à date afin de financer d’autres projets.