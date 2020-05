Tchad : 250 millions pour promouvoir l’enseignement à distance

L’Agence française de développement et le ministère de l’éducation nationale ont signé une convention de financement pédagogique pour subvenir aux activités scolaires en cette période de crise sanitaire

Pour faire face à la pandémie du coronavirus qui a poussé à la fermeture des établissements, les responsables de l’éducation nationale et l’ambassade de France au Tchad ont fait recours veulent relancer les affaires pédagogiques via le numérique. Une convention a signé entre les deux entités jeudi 28 mai 2020. La convention promeut la mise en œuvre d’un projet magistère à hauteur de 250 millions de FCFA.

Le projet a fait savoir l’ambassadeur de France au Tchad Bertrand Cochery, s’articule en trois dimension et vise principalement le développement du télé-enseignement. La première dimension est la mise sur pied d’une plateforme permettant de rassembler les cours pédagogiques multimédias et numériques et le suivi individualisé du travail des élèves. La mise à disposition d’une banque des ressources éducatives numériques et audiovisuelles. Les contenus audiovisuels seront diffusables sur la télévision nationale et fournis par un réseau, La troisième dimension essentielle a trait à la formation à la mise en œuvre de la plateforme ou la formation numérique et à l’enseignement à distance des cadres du ministère de l’éducation et des enseignants.