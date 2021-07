Tchad : 245 armes à feu ont été saisies aux malfaiteurs entre janvier et juin 2021

C’est une information donnée ce 09 juillet 2021, par le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Djontan Marcel Hoïnati, au cours d’un point de presse

Le directeur général de la gendarmerie a dressé le bilan sécuritaire du premier semestre de l’année en cours. Le général Djontan Marcel Hoïnati fait savoir qu’entre janvier et juin, la gendarmerie nationale a mis la main sur 230 malfaiteurs, pour diverses infractions dans les différents quartiers de N’Djamena et dans les provinces et mis à disposition de la justice. 231 armes blanches non confondues ont également été saisies

« 245 armes de différentes marques ont été saisies et déposer à la direction générale de la réserve stratégiques », annonce le patron de la force au cours de la communication. Aussi, ajoute-t-il : « Une grande quantité de drogue, des cartons et des paquets de whisky frelatés saisis », et 48 motos sans plaques d’immatriculation ni pièces justificatives saisies, 13 motos volées et saisies par la gendarmerie ainsi que deux véhicules de la justice braqués en Mongo récupérés dans la zone du Chari Baguirmi. « Un minibus immatriculé 18B 6383 A de couleur blanche, volé, a été récupéré », apprend-on.

« Suite à une bagarre récente entre deux villages Adjiri-Est et Adjiri-Ouest en date du 7 juillet dans la sous-préfecture de Linia, province du Chari Baguirmi, pour litige foncier, 27 personnes ont été et gardées à vue dans le cadre d’une enquête, pour rébellion contre les forces de l’ordre, blessant le commandant de brigade de la circonscription », fait savoir le directeur général de la gendarmerie nationale