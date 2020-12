Elles ont suivi les enseignements pendant 3 trois jours. Cette formation entre dans le cadre du programme d’autonomisation des femmes rurales de la Fondation Grand Cœur

En partenariat avec l’ANADER, la Fondation Grand Cœur a organisé une formation en faveur de, 200 femmes de la province du Borkou, sur le leadership et l’entrepreneuriat féminin. L’objectif est d’organiser les femmes, les outiller des techniques de gestion de leurs organisations et enfin leur remettre des matériels nécessaire à la production agricole. Cette formation a permis de familiariser les bénéficiaires avec les techniques de cultures maraîchères et d’irrigation ainsi que l’utilisation et entretien des matériels agricoles.

Des matériels agricoles composés des, tricycles, moulins, pousse-pousse, brouettes, motopompes, pulvérisateurs, arrosoirs, pelles, houes entre autres ont été offerts. Les responsables de la Fondation Grand Cœur exhortent les bénéficiaires de ces dons à une utilisation rationnelle.

La province du Borkou marque l’avant dernière étape de ce projet organisé dans toutes les provinces du pays.