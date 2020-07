Tchad : 20 enseignants se recyclent sur les techniques d’enseignement à distance

Une vingtaine de responsables du ministère de l’éducation sont en séance de renforcement de capacité au CEFOD. L’apprentissage est l’œuvre de l’UNESCO. Elle vise à promouvoir les techniques d’enseignement à distance

Un atelier de renforcement des capacités des enseignants sur d’identification, la Planification et de Conception des situations d’apprentissage pour l’encadrement à distance des élèves des classes de 6e , 5e et 4e de l’Enseignement Moyen dans les disciplines scientifiques les disciplines expérimentales des sciences de la vie et de la terre, physiques et Chimies s’est ouvert ce 13 juillet. Elle s’étendra jusqu’au 18 juillet, soit 6 jours. L’initiative est l’apport de l’UNESCO pour promouvoir l’enseignement à distance au Tchad. L’organisation apporte également sa pierre au Plan de Réponse National du Secteur Educatif contre la Covid-19 au Tchad

le coordonnateur de l’antenne UNESCO par intérim au Tchad, Yambaye Telnodji Delodji, explique que par cette session de recyclage, l’organisation apporte son soutien dans la recherche des voies et moyens pour maintenir le lien étroit entre l’école et les élèves contribue à sa manière à la résilience du système éducatif avec la continuité des enseignements par le renforcement des capacités des acteurs de la chaine pédagogique et ce, dans le but de promouvoir une éducation de qualité dans le contexte de crise grâce aux technologies de l’information et de la communication.

Les responsables du ministère de tutelle ont fait savoir qu’ils attendent de cet atelier, la mise en place d’un dispositif de mise en œuvre de l’enseignement à distance pour les classes intermédiaires. Notamment un listing des supports pédagogiques et des situations d’apprentissage et la définition des modalités d’apprentissage.