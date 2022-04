Tchad : 20 avril 2022, le Tchad se souvient de la mort brutale d’Idriss Deby Itno

Il y’a un an jour pour jour, l’ancien président Idriss Deby Itno est tombé le 20 avril 2022 au front, alors qu’il combattait contre l’incursion des rebelles du Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad, (FACT) dans le nord du pays.

L’annonce de la mort du Maréchal du Tchad a été faite sur les antennes de la radio et la télévision par un groupe d’officiers supérieurs. Tous les programmes avaient été suspendus. L’équipe de 15 militaires, pilotée par l’un des fils de Deby, a décidé de s’installer de façon transitoire, sous la dénomination Conseil militaire de transition. La junte a très vite initié une opération de main tendue. Laquelle a ouvert les portes du pays à quelques exilés politiques, retournés au bled. Une cinquantaine de chefs de mouvements rebelles sont actuellement réunis à Doha, au Qatar, dans le cadre du pré-dialogue. Ces pourparlers visent à préparer le dialogue national inclusif annoncé. Il posera les fondements des prochaines échéances électorales. Les militaires au pouvoir ont fait la promesse de respecter les délais du 10 mai 2022 pour le dialogue national inclusif.

La levée du deuil

La cérémonie de levée de deuil s’est déroulée le 19 avril 2022, à Amdjarass dans la province de l’Ennedi-Est, la ville natale du défunt. L’ancien président était très attaché à sa localité, il se rendait constamment à Amdjarass pour les congés. La cérémonie de levée de deuil a été marquée par la lecture du Saint Coran pour le repos de l’âme du regretté. La lecture a été faite par les Oulemas du Tchad et du Soudan. Etaient présents les familles politiques et biologiques et les amis du Maréchal du Tchad. Ce 20 avril 2022, se tient également à Amdjarass la cérémonie symbolique de la pose de la première pierre du mausolée sur la tombe de feu Maréchal.

La mort après la réélection au 6ème mandat

L’homme de 1990 (année de sa prise de pouvoir), n’a pas eu le temps d’exercer son sixième mandat. Il a été réélu le 19 avril avec 79,32 % de suffrages énoncés au premier tour. Le jour d’après la nouvelle de son décès a été annoncé. Idriss Deby Itno avait été élevé au rang de Maréchal, à l’issue de l’opération « la colère de Bohoma », du mois de mars 2020. Après la levée de deuil, sa formation politique entend reprendre ses activités politiques.

