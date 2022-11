Tchad : 2 227 candidats composent le concours d’entrée à l’INJS

Le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership Entrepreneurial, Patalet Geo, a lancé ce 24 novembre 2022, le concours d’entrée à l’Institut national de la jeunesse et des sports.

C’est parti. Les épreuves écrites du concours d’entrée à l’Institut national de la jeunesse et des sports ont démarré. Le coup d’envoi a été donné par le nouveau ministre de la Jeunesse, Patalet Geo. Ce sont au total dont 2 106 externes et 121 internes qui concourent pour 130 places.

Le ministre de tutelle invite les candidats à faire confiance à leurs propres compétences. Patalet Geo a prodigué de façon pédagogique des conseils aux candidats pouvant leur permettre de compter sur eux-mêmes.

Les candidats qui seront retenus, à l’issue du concours, sortiront après trois ans de formation comme des Conseillers de jeunesse et d’Animation (CJA) et Professeurs adjoints d’éducation physique et sportive (PAEPS).