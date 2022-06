Tchad : 19 associations de N’Djamena bénéficient de matériels des travaux d’entretien

Le maire Ali Haroun a procédé le 29 juin, à la remise de matériels des travaux d’entretien des caniveaux et de collecte de déchets aux services techniques et aux 19 associations et comités d’assainissement.

Les matériels sont composés de 16 tricycles motorisés, 420 brouettes, 1000 pelles, 500 fourches courbées, 500 fourches plates, 500 pioches, 500 râteaux, 400 barres à mine, 1000 paires de botte, 1000 paires de gants, 1000 gilets de chantier et 1000 caches nez chantier, ces différents matériels ont coûté au total 77 050 000 francs CFA. C’est sur le fonds du projet »Eau et Assainissement à N’Djamena », initié par la commune de N’Djamena et financé par l’AFD et le fonds délégué de l’U.E, que ces matériels ont été achetés.

Dans son allocution, le Maire de la ville a déclaré que cette dotation en matériels vient à point nommé car ils seront utilisés pour atténuer les effets de l’inondation et rendre les quartiers propres. Ali Haroun a, également, invité les Maires des arrondissements à suivre sur le terrain ces associations bénéficiaires de ces matériels afin que ceux-ci soient utilisés rien que pour les activités assignées. Il a, par ailleurs, attiré l’attention des membres de ces associations d’en faire bon usage pour l’intérêt de leurs concitoyens.

L’intégration des associations à base communautaire dans la gestion de collecte de déchets et les travaux de curage des caniveaux remonte en juin 1998, après l’organisation d’une table ronde avec ces dernières. C’est au regard des difficultés qu’elles rencontrent que les Autorités Municipales ont décidé de les appuyer avec ces matériels.