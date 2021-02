Tchad : 184 enseignants formés sur la gestion des catastrophes et le covid-19 à Bol

Ils sont formés dans le cadre de l’atelier du projet ‘’Education Cannot Wait’’, une initiative du ministère de l’Education national, en partenariat avec l’UNICEF. Les travaux ont démarré le 16 février 2021

Il se tient à Bol, chef-lieu de la province du Lac, une formation de 184 enseignants des écoles primaires, sur la réduction des risques et dangers causés par les catastrophes et le covid-19. Les 184 instituteurs seront édifiés sur la cartographie des vulnérabilités, l’élaboration du plan d’intervention de riposte, les outils de préparation du plan d’urgence scolaire, le message clé sur la réduction des risques et dangers causés par les catastrophes, la sécurité et l’examen des fiches techniques du protocole sur le Covid-19 ;

D’après le délégué provincial de l’Education nationale et de la Promotion civique, Moussa Issa Moussa, cette initiative intervient à un moment où le ministère de l’Education nationale cherche les voies et moyens pour redémarrer les activités pédagogiques. Il invite les participants à respecter scrupuleusement les gestes barrières tout au long des travaux



le chef de division de la formation initiale des enseignants du primaire, à la direction de la formation des enseignants de fondamental et du secondaire, Mahamat Daye Kadjalla, indique que cette formation a pour objectif de renforcer la capacité des enseignants sur l’élaboration de plan de réponse en éducation des risques et des catastrophes incluant le Covid-19.