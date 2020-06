Tchad : 18 producteurs de semences renforcent leurs capacités

Ils ont débuté la formation hier mardi 23 juin, à Massaguet, dans la province du Hadjer Lamis. L’apprentissage vise renforcer les capacités en vue de produire les semences de qualité

Les bénéficiaires sont issus des provinces du Lac et du Hadjer Lamis. Le chef le chef de projet « Al-Bouzhour », le sieur Ndjelassem Dadoum Bruno fait savoir que l’objectif de cet apprentissage est d’améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande de travail. Il ajoute que l’objectif de cet apprentissage est d’améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande de travail, a fait savoir le chef de projet « Al-Bouzhour », Ndjelassem Dadoum Bruno. Il explique que la formation sur la production des semences vise à renforcer les performances et les capacités des micros, petites et moyennes entreprises, et à accroître les possibilités locales d’emploi par le renforcement des capacités des jeunes et des femmes. Aussi la mise en place d’un mécanisme de financement

La formation est financé par l’Union européenne, elle prend en compte les chefs de secteur de l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) et les conseillers agricoles et l’équipe du projet Al-Bouzhour.