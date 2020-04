Tchad : 168 cases réduites en cendre à Chiom

Le village Chiom situé à une centaine de kilomètres au sud d’Abéché, dans la sous-préfecture de Marfa, département de Ouara, province du Ouaddai, a été victime d’un incendie d’origine inconnue.

Cet incendie a causé d’énormes dégâts matériels. 168 cases ont été réduites en cendres, des milliers de sacs de produits alimentaires sont partis en fumée, plus de 400 têtes de bétails ont calcinées et une somme en espèce de plus de 30 millions Fcfa a été ravagée par l’incendie.

Les dégâts de cet incendie sont évalués à plus de 80 millions de Fcfa.

La population sinistrée du village Chiom est exposée à toutes les intempéries, surtout en cette période de lutte contre le Covid-19.

Devant cette situation, le chef de village de Chiom, Arabi Nassir, lance un appel au gouvernement et aux organisations humanitaires ainsi qu’aux personnes de bonnes volontés afin d’assister ces personnes qui ont tout perdu, surtout en cette période difficile à l’entame du mois saint de Ramadan et à l’approche de la saison des pluies.