Ce mercredi 19 août 2020, le ministre de la justice, Djimet Arabi a reçu 15 véhicules offerts par l’Union européenne, dans le cadre du Projet d’Appui à la Justice (Prajust 2)

La cérémonie de remise s’est fait en présence du ministre de l’Economie et de la Planification du Développement, Issa Doubragne. Les clés des véhicules lui ont été remis par le l’ambassadeur, chef de délégation de l’union européenne, Bertrand Soret. Les véhicules sont de différentes marques. Parmi lesquels, un qui servira au transport des prisonniers. Le coût de ces engins est estimé à plus de 360 millions de FCFA. « Ils viennent renforcer les capacités du ministère de la justice», souligne Bertrand Soret. Il ajoute que « ces véhicules étaient attendus depuis bien longtemps par les services du ministère », les besoins du ministère de la justice sont nombreux qu’il est important d’établir les priorités pour une affectation et une utilisation, poursuit-il. « Ce qui est important que ces matériels puissent vous aider dans les nombreuses tâches qui sont les vôtres, et faciliter l’atteinte de vos objectifs », dit-il en s’adressant au ministère de l’Economie et de la Planification du Développement.

Recevant les clés des engins, Issa Doubragne a indiqué que « l’union européenne, parmi les plus grands partenaires du Tchad fait de son mieux et dans les secteurs stratégiques. Tel que le secteur judiciaire qui demeure une priorité dans les axes stratégiques que nous sommes en train de travailler ensemble ». Il explique que le PRAJUST vient renforcer ce qui a déjà été fait, en matière de gouvernance, de droits de l’Homme et de justice. « Je suis heureux que ces fourgons puissent porter les clients, dans les meilleurs conditions, parce que cela devrait respecter les droits qui sont les leurs, bien que prisonniers », se réjoui le ministre en charge de l’économie. Les prisonniers doivent être traités comme il se doit, précise Issa Doubragne.

Le prajust a toujours soutenu le ministère de la justice et contribué au renforcement du droit et à la protection de droits de l’Homme