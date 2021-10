Tchad : 15 personnes testés positifs à la variante Delta du Covid-19

C’est une information du ministère de la Santé publique, rendue publique le 6 octobre 2021. 15 cas de la variante Delta du Covid-19 ont été enregistrés, dont 7 résidents au Tchad et 8 voyageurs.

Le ministère de la Santé publique informe que les résultats de séquençage du SARS-CoV-2 de 20 échantillons au Tchad et envoyés à l’Institut national de recherche biomédical de Kinshasa révèlent pour la première fois que les personnes prélevées sont porteuses du variant Delta de la Covid-19.

Ainsi sur les 15 échantillons exploitables et séquencés, tous sont positifs au variant Delta. Le communiqué précise que : « sept personnes sont des résidents au Tchad et huit sont des voyageurs testés positifs à l’arrivée à l’aéroport international de N’Djamena. Toutefois, il rassure qu’ « aucun cas grave n’est recensé parmi les malades diagnostiqués. »

Le secrétaire général du ministère invite une fois de plus à se faire vacciner. Cette adresse particulièrement aux personnes les plus fragiles. Notamment, aux personnes âgées et/ou personnes souffrant de pathologies graves.