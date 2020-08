La Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (Bdeac) et le Tchad ont signé un accord de prêt d’un montant de 14 millions de FCFA pour offrir de l’eau potable dans la province de l’Ennedi Est

Dans le souci de desservir en eau potable les populations de la province de l’Ennedi Est et Ouest, un accord de financement devant servir à la réalisation des infrastructures pour viabiliser les eaux souterraines a été signé. Le montant global du projet est estimé à plus de 16 millions de FCFA. Le prêt accordé par la Bdeac au Tchad permettra de réaliser les travaux à plus de 87%. Le reste de financement sera apporté par le gouvernement tchadien. Une station destinée pour rendre les eaux potables sera construite et le liquide sera canalisé de façon souterraine pour approvisionner les populations.

Les porteurs de ce projet font savoir que le choix a été porté sur ces deux circonscriptions parce que, la ville de Amdjarass est considéré comme la ville du Tchad dans laquelle à l’eau potable est la plus faible, notamment 20%.

Le président de la Bedeac, Fortuno-Ofa Mbo Nchama a indiqué que ce projet permettra de renforcer l’approvisionnement en eau potable dans les provinces de l’Ennedi Est et Ouest, soit 75 m3 d’eau par jour. Il ajoute que le projet contribuera également à améliorer la production agricole dans les provinces concernées par ledit projet.