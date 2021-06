Tchad : 13 mineurs dans une bande de 30 malfrats présentés par la gendarmerie

Des présumés malfrats ont été présentés ce 18 juin 2021, par la gendarmerie nationale à Klessoum. Parmi les 30 présentés à la presse on compte 13 mineurs dont les âges varient de 13 à 16 ans

Le porte-parole de la gendarmerie nationale, le colonel Abakar Abderamane Haggar a convoqué la presse pour présenter des présumés bandits. Il fait savoir que ces derniers ont dérobé des engins à deux roues, des téléphones. Les 30 délinquants opéraient sous des modes différents regrettent l’officier de la gendarmerie. Des armes à feu, des armes blanches, des faux billets de banques, de la drogue et des substances nocives ont été saisis par les forces de l’ordre.

Parmi ceux que le porte-parole de la gendarmerie appelle : « bandits de grand chemin », on remarque des gendarmes et des militaires en fonction qui se sont déguisés pour organiser les forfaits. Le colonel Abakar Abderamane Haggar souligne que ces derniers vont faire face à la loi.

« C’est une situation jamais vécue par le passé et avec beaucoup d’amertume parce qu’il y a beaucoup de mineurs par rapport au passé », déclare porte-parole de la gendarmerie nationale en faisant allusion au 13 mineurs et la forte quantité de couteaux et motos saisis. Il met en garde tous ceux qui s’adonnent à ce genre d’activités.