Tchad : 12 malfrats en route pour la prison de Korotoro

Les forces de défense et de sécurité ont mis en déroute 12 présumés malfrats dans la province du Sila. Des armes à feu ont également été saisies.

Dans la journée du 28 avril 2022, le gouverneur de la province du Sila, Ismail Yamouda Djorbo a présenté des présumés hors la loi. Ils ont été au cours des opérations de forces de défense et de sécurité. Au total, 12 malfrats et 23 armes dont 17 de guerre et 6 de petit calibre ont été présentés par le patron de la province.

« Ces malfrats sans foi ni loi qui continuent à commettre leurs forfaits et arracher le sommeil à la population et l’administration seront envoyés à Korotoro », a laissé entendre le gouverneur du Sila. Ismail Yamouda Djorbo note que c’est grâce à la vigilance de la population que cela a été possible.

Pour précision, la prison de Korotoro est un centre de détention de haute sécurité, bâtit dans le désert. La présententation de ces 12 s’est déroulée en présence, des autorités administratives et traditionnelles de la circonscription.