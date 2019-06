Taxes douanières: la diplomatie mexicaine évoque des progrès après une réunion à Washington

Le ministre des Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard a évoqué jeudi, à l’issue d’une réunion au département d’Etat américain à Washington, des progrès dans les discussions avec les Etats-Unis au sujet de l’immigration clandestine.

« Oui, je pense que nous avons avancé aujourd’hui », a déclaré le chef de la diplomatie mexicaine après plus de deux heures d’échanges. « Nous reviendrons plus tard pour continuer de discuter des différents points qui ont été abordés ».

La Maison Blanche avait estimé plus tôt que les Mexicains n’en faisaient « pas assez » pour stopper l’immigration clandestine à destination des Etats-Unis, qui pourraient imposer à partir de lundi des taxes douanières de 5% sur l’ensemble des produits importés du Mexique.

« Il semble bien qu’on s’achemine vers l’imposition de droits de douane, parce que ce que les Mexicains proposent actuellement n’est tout simplement pas suffisant », avait déclaré sur Fox News la directrice de la communication de la Maison Blanche, Mercedes Schlapp.

Depuis la France, où il commémore le 75e anniversaire du Débarquement allié, Donald Trump a été plus circonspect.

Il a souligné que « beaucoup de progrès avaient été faits » mercredi lors des discussions entre son vice-président Mike Pence et M. Ebrard.

« Il faut qu’ils fassent encore des efforts et qu’ils assument et peut-être qu’ils le feront. On verra si on arrive à résoudre le problème », a ajouté le président américain depuis Caen, en Normandie.

M. Trump a surpris il y a une semaine en menaçant d’instaurer des taxes punitives à partir du 10 juin et de les porter progressivement de 5 à 25% d’ici le 1er octobre si les autorités mexicaines ne mettaient pas un frein au flot d’immigrés d’Amérique centrale venant demander l’asile aux Etats-Unis par dizaines de milliers depuis des mois.