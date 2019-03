Tanzanie: huit ambassades occidentales s’interrogent sur la suspension d’un quotidien

Huit chancelleries occidentales en Tanzanie se sont interrogées sur la suspension de sept jours imposée au principal quotidien indépendant du pays, accusé par les autorités d’avoir publié de fausses informations sur la dévaluation du shilling tanzanien.

« D’habitude, je commence la journée en lisant quelques journaux, dont le Citizen. Malheureusement, il est suspendu pour sept jours en Tanzanie. La sanction est-elle proportionnelle à la faute qui aurait été commise? », a tweetté vendredi l’ambassadrice britannique Sarah Cooke.

Les ambassadeurs des Pays-Bas, d’Italie, de Belgique, de Suède, d’Allemagne et du Danemark ont publié des message très similaires, reprenant chacun la question: « La sanction est-elle proportionnelle à la faute qui aurait été commise ? »

« Nous nous inquiétons de la décision de cette semaine de suspendre The Citizen pour sept jours », a renchéri l’ambassade d’Irlande, rappelant que « les médias jouent un rôle crucial dans le débat public ».

Interrogé par l’AFP, Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de Reporters sans Frontières (RSF) a de son côté affirmé que « cette nouvelle suspension d’un média illustre la dégradation continue de la liberté de la presse en Tanzanie depuis l’accession au pouvoir du président John Magufuli », en octobre 2015.

« Ce pays qui faisait encore plutôt figure d’exception dans une région où les libertés publiques sont constamment menacées est tombé dans le camp des régimes prédateurs de la liberté de la presse », a-t-il ajouté.

« La suspension du journal The Citizen est la continuation de mesures de répression contre la liberté d’expression et la liberté de presse en Tanzanie », a pour sa part estimé le Centre juridique et des droits de l’Homme, la principale organisation tanzanienne des droits de l’homme.

The Citizen appartient au groupe Mwananchi Communications Ltd, considéré comme une référence dans le paysage médiatique tanzanien.

Dans l’article incriminé, le journal invitait son lectorat à « surveiller de près la chute du shilling ». The Citizen assurait que, selon une enquête réalisée par ses soins auprès de bureaux de change et d’établissements bancaires, le dollar se vendait à 2.415 shillings contre 2.300 au cours officiel de la banque centrale.

Une loi sur les statistiques de 2017 interdit, sous peine d’amende ou de prison, toute publication d’informations statistiques différentes des chiffres officiels.