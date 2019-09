Taekwondo: la Côte d’Ivoire rafle 2 médailles d’or à l’Open de Beyrouth 2019

Les taewonkoïstes ivoiriens ont remporté deux médailles d’or et deux médailles de bronze à « L’Open de Beyrouth 2019» au Liban, une compétition de taekwondo organisée par la World Taekwondo, a appris dimanche auprès du ministère ivoirien des sports et loisirs. Les deux médailles d’or ont été raflées par les athlètes Koumba Ibo dans la catégorie des – 62kg chez les dames et Dosso Check Oumar Farouk dans la catégorie des + de 87 kg chez les hommes. Quant aux deux médailles de bronze, elles ont été remportées par Kobenan Aaron ( -68 Kg, homme) et Seri Christ Cédric ( -63 kg, homme).