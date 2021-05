Le ministre ivoirien de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, a indiqué lundi que les élèves de 6e seront « désormais » évalués.

Mme Mariatou Koné s’exprimait à Abidjan à l’occasion d’une rencontre avec les directeurs régionaux, départementaux et les Inspecteurs de l’enseignement préscolaire et primaire (IEPP).

« Désormais, nous allons faire des évaluations des élèves de sixième afin de savoir leur niveau réel », a annoncé la nouvelle ministre de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné.

Elle a fait savoir que « ce sera désormais l’évaluation des différents directeurs régionaux de l’Education nationale et de l’alphabétisation, des Inspecteurs de l’enseignement préscolaire et primaire et leurs directeurs d’école ».

« Nous prendront des sanctions contre tous ceux qui seront comptables » de résultats falsifiés, a-t-elle poursuivi, ajoutant, pour que « les objectifs à chaque niveau » soient ‘’atteints au cours préparatoire, au cours élémentaire et au cours moyen ».

« C’est au prix de la rigueur et de la transparence que nous saurons relever le défi de la qualité », a soutenu Mme Mariatou Koné, qui a dit vouloir compter sur « l’engagement de chacune et de chacun » des acteurs du corps enseignant.

« Pour la gestion des examens qui marquent la fin des activités pédagogiques, nous avons l’obligation de relever le grand défi de la recherche de la qualité de notre système éducatif », a-t-elle ajouté.

La ministre de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation a sans ambages, affirmé attendre d’eux « une mobilisation importante, un engagement sans faille et une implication accrue pour une organisation parfaite de ces examens ».

« Je souhaite que ces examens traduisent la réalité des compétences acquises par nos élèves. Ces examens doivent se passer dans la transparence inédite qui reflète les réalités d’apprentissage », a-t-elle insisté.

Pr Mariatou Koné a déploré que les derniers résultats de l’évaluation du Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la Confemen (PASEC) propulsent le système scolaire de la Côte d’Ivoire « au rang des derniers », avant d’ajouter « nous sommes tous responsables de ces résultats ».

« Pourquoi les manuels offerts par la Banque Mondiale ne sont-ils pas distribués aux élèves? Pourquoi nos fournitures scolaires se retrouvent-ils sur les marchés ? Pourquoi 100% de nos écoliers ne reçoivent-ils pas les kits scolaires alors que nous achetons beaucoup plus de kits que le nombre des élèves ? », s’est-elle interrogée.

« Voilà quelques interrogations auxquelles les Ivoiriens et nos partenaires aimeraient avoir des réponses. Nous avons l’obligation d’inverser la tendance par la rigueur dans nos actions de gouvernance », a dit la ministre qui a annoncé à sa prise de fonction des états généraux de l’éducation.

Le président de l’Association des directeurs départementaux et régionaux de l’éducation nationale de Côte d’Ivoire (ADDRENACI), Albert Bosson Kouamenan, a souhaité la bienvenue à la nouvelle ministre de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation.

« Nous avons notre lettre de mission qui définit clairement notre mission, notre fonction, aussi mettons-nous à votre disposition nos organisations pour en faire un creuset de réflexion et de proposition dans la dynamique constructive du système scolaire », a-t-il relevé.