Syrie : La Ligue arabe se félicite de l’annonce par l’ONU de la formation d’un Comité constitutionnel

La Ligue des États arabes s’est félicitée de l’annonce faite le 23 septembre par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur l’accord entre le gouvernement syrien et l’organe de négociation syrien pour former un comité constitutionnel, ce qui facilitera l’action de l’ONU à Genève sur la base de la résolution 2254 du Conseil de sécurité.Par Mohamed Fayed

Selon une source officielle de la Ligue, le Secrétaire général, Ahmed Aboul Gheit, a exprimé l’espoir que cet accord constituerait un pas en avant vers la recherche d’une solution politique globale répondant aux aspirations du peuple syrien, mettant fin à une période de conflit intense et ouvrant une nouvelle page vers la construction d’un avenir sûr et stable pour tous les Syriens.

Et de rappeler que le conseil ministériel de la Ligue arabe, a, dans sa résolution du 10 septembre courant sur l’évolution de la situation en Syrie, a confirmé le soutien des efforts déployés par l’envoyé spécial du Secrétaire général en Syrie pour reprendre le processus politique, et son appel à achever la formation du comité constitutionnel.

Il a également exhorté à tenir les réunions du comité constitutionnel sous les auspices et la supervision des Nations Unies dès que possible, et la détermination de la Ligue arabe à contribuer aux efforts de l’ONU pour faire réussir les négociations syriennes afin de mettre un terme au conflit et d’instaurer la paix et la stabilité dans le pays.