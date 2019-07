Syrie: 14 civils tués dans des bombardements sur la région d’Idleb (OSDH)

Au moins 14 civils, dont six enfants, ont été tués dans le nord-ouest syrien par de nouveaux bombardements sur la région d’Idleb, dominée par les jihadistes et cible de frappes du régime et de son allié russe, rapporte samedi l’Observatoire syrien des droits humains.

« Samedi après minuit, les frappes russes ont touché un campement informel de déplacés près de Khan Cheikhoun », une ville du sud de la province d’Idleb, a indiqué l’Observatoire (OSDH).

Dans ces raids aériens, au moins huit civils, dont quatre enfants, ont été tués, d’après la même source. Il s’agissait d’habitants du nord de la province voisine de Hama, qui avaient déjà fui les frappes et les combats dans leur région, selon l’OSDH.

Samedi matin, un homme et une femme enceinte ont également péri dans la localité de Kefraya, dans l’est d’Idleb, d’après le directeur de l’Observatoire, Rami Abdel Rahmane, qui rapporte dix blessés.

Les secouristes des Casques blancs ont retrouvé le corps de la femme enceinte et celui de l’enfant sorti du ventre de sa mère, ensanglanté et encore muni du cordon ombilical, a constaté un correspondant de l’AFP.

L’Observatoire n’était pas en mesure de préciser si Kefraya avait été visée par des bombardements du régime ou de l’allié russe.

L’ONG, qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie, détermine les auteurs des raids à partir du type d’avion utilisé, du lieu de la frappe, des plans de vol et des munitions utilisées.

Par ailleurs dans le nord de la province de Hama, trois civils, dont un enfant, ont été tués par des tirs d’artillerie, selon l’OSDH.

Depuis fin avril, les bombardements se sont intensifiés sur Idleb et ses environs, où vivent trois millions de personnes, dont de nombreux déplacés contraints d’abandonner d’autres régions de la Syrie en guerre à cause des combats et reconquêtes du régime.

Idleb échappe toujours au contrôle du régime et reste dirigée par les jihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d’Al-Qaïda). D’autres factions rebelles et jihadistes y sont présentes.

Plus de 590 civils y ont été tués depuis fin avril dans des bombardements russes ou syriens, et 45 en raison de tirs rebelles ou jihadistes, selon l’OSDH.

Quelque 330.000 personnes ont fui les combats, d’après l’ONU, qui craint une catastrophe humanitaire.

Le regain de violence intervient malgré un accord conclu en septembre 2018 entre la Russie et la Turquie, parrain de certains groupes rebelles, visant à éviter une offensive d’envergure des forces loyales de Damas.

Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie a déjà tué plus de 370.000 personnes.