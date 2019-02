Super Bowl: les chiffres de la démesure

Les chiffres marquants du Super Bowl, la finale de la Ligue nationale de football américain (NFL) qui opposera les New England Patriots aux Los Angeles Rams, dimanche à Atlanta (Géorgie).

+ SUR LE TERRAIN

. Le quarterback-vedette de New England Tom Brady est le premier à disputer neuf éditions du Super Bowl. Il va devenir à 41 ans le doyen des joueurs, hors buteurs, à participer à une finale NFL et peut devenir le joueur le plus titré de l’Histoire en cas de victoire. Il est déjà le plus titré des quarterbacks avec cinq titres.

. L’entraîneur de New England Bill Belichick rejoindra en cas de succès avec un 6e titre les deux entraîneurs les plus titrés de l’histoire, George Halas et Curly Lambeau.

. New England va disputer pour la onzième fois le Super Bowl, record de participations, dont trois consécutives sur les trois dernières saisons. Les Patriots se sont imposés à cinq reprises et peuvent, en cas de succès, devenir l’équipe la plus titrée de l’Histoire, à égalité avec Pittsburgh (6).

. Les Los Angeles Rams participeront pour la quatrième fois à la grande finale NFL. Ils ont remporté le titre suprême une seule fois, en 1998-99, quand l’équipe était basée à St Louis (Missouri).

. Il s’agira seulement du treizième affrontement entre New England et les Rams. Les Patriots mènent huit victoires à cinq au bilan de leurs confrontations.

. Tom Brady émarge à un salaire annuel de 15 millions de dollars (13,1 M EUR), ce qui en fait le 51e joueur le mieux payé de NFL, selon le site spécialisé spotrac. Il ne sera pas le joueur le mieux payé sur le terrain dimanche, un titre qui revient au défenseur des Rams, Aaron Donald, dont le salaire culmine à 22,5 millions de dollars (19,6 M EUR). Depuis ses débuts en NFL, Brady a empoché 212,2 millions de dollars (185,2 M EUR) en salaires.

. Le quarterback des Rams Jared Goff reçoit lui 3 millions de dollars (2,6 M EUR). Il est 495e au classement des salaires, mais avait cependant reçu une prime à la signature de 27,9 M USD (24,3 M EUR) en 2017.

. En comparaison, la prime versée aux vainqueurs fait pâle figure: l’an dernier, chaque joueur de Philadelphie a reçu 112.000 dollars (97.500 euros environ) après leur sacre en février 2018, les perdants recevant 56.000 dollars (48.800 euros).

+ A LA MI-TEMPS

Le traditionnel spectacle de la mi-temps est présenté comme le concert le plus suivi au monde: les artistes, le groupe Maroon 5 cette année, ne perçoivent pas de cachet, mais ils voient les ventes de leurs albums exploser. La participation de Justin Timberlake en 2018 s’est traduite selon l’institut Nielsen Music dans les semaines qui ont suivi par la vente de 293.000 albums.

+ AUTOUR DU MATCH

. Le prix moyen d’un billet pour assister au Super Bowl est de 7.166 dollars (6.250 euros). Le Mercedes-Benz Stadium, stade ultra-moderne inauguré en 2017 où évoluent en temps normal l’équipe NFL des Atlanta Falcons et le club de football d’Atlanta, a une capacité de 75.000 places.

. L’audience moyenne aux Etats-Unis du précédent Super Bowl s’est établie à 103,4 millions de téléspectateurs, en recul de 7% sur un an, et 47,4% de part de marché.

. Le spot de publicité de 30 secondes à la télévision s’est négocié à 5,24 millions de dollars (4,57 M EUR), soit 174.666 dollars (152.000 euros) la seconde.

. 1,38 milliard d’ailes de poulet, les fameux « chicken wings » et 51,7 millions de caisses de bière seront consommés dimanche dans l’ensemble des Etats-Unis. Les livraisons de pizza à domicile vont enregistrer un bond de 30% par rapport à un dimanche normal.