Stade Renard/AS Fap, deux «bleus» en finale de Coupe du Cameroun

La finale de la Coupe du Cameroun, qui se joue dimanche prochain, opposera Stade Renard de Melong à AS Fap de Yaoundé, deux clubs n’ayant jamais tutoyé les sommets du football local.La première équipe citée, basée dans la région du Littoral, s’est hissée à la 6ème place du championnat national 2019, à l’occasion de sa première saison au sein de l’élite. Son prochain adversaire, issu des forces armées et de la police et qui est domicilié dans la métropole politique, vient quant à lui de manquer de peu son accession en Ligue 1.

Contrairement aux années antérieures, cette finale, également synonyme de clôture de la saison sportive nationale, sera présidée non pas par le président de la République Paul Biya, mais par son Premier ministre Joseph Dion Ngute.