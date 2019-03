Sport : le Tchad décroche 5 médailles au Burundi à l’issue de la Coupe d’Afrique de Judo

Grâce à ce record, le Tchad finit deuxième à l’issue de cette compétition internationale.

En compétition au Burundi dans le cadre de la Cup Africa cadet et junior qui s’est déroulée du 2 au 3 mars, les judokas tchadiens ont décroché 5 médailles et occupe la deuxième place derrière le pays organisateur.

Le Tchad a clôturé son séjour burundais en beauté d’où les trois judokas en compétition à la Cup Africa cadet et junior ont rapporté cinq médailles dont 3 en or, 1 en argent et 1 en bronze.

La jeune judokate, Fatime Barka Segue a, arraché deux médailles en or dans la catégorie de moins 52 kg. Tandis que le jeune Allamine Abdelaziz a remporté lui aussi une médaille en or dans la catégorie de moins 60 kg. Youssouf Ramadan clos la performance des judokas tchadiens en décrochant respectivement une médaille en argent et une en bronze.

Fatimé Barka Sègue fait parler d’elle pour la deuxième fois. La première fois, c’était lors des jeux africains de la Jeunesse à Alger en 2018 où elle a décrochée une médaille en bronze. Et cette fois-ci à la coupe d’Afrique de judo.

Les poulains de l’entraîneur national de Judo, Ahmed Djermah Dessering, ont présenté une performance de très haut niveau sur le tatami lors de cette compétition malgré, la forte présence de pays africains dans cette catégorie des jeunes.