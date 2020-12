Sport : Le football tchadien souffre d’un problème managérial

Suites aux guéguerres observées à la Fédération tchadienne de football association (FTFA) depuis quelques mois, le Tchad est mis hors-jeu de plusieurs compétitions sur le plan continental et international.

Attendus hier mardi 15 septembre en Guinée équatoriale dans pour jouer les matchs de qualifications du tournoi de l’UNIFAC, les Saos U-20 ont été bloqués à N’Djamena en raison d’une annulation occasionnée par les problèmes entre le ministère de tutelle et la fédération tchadienne de football association

Les Saos U20 ne participeront donc pas au tournoi U-20 de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale. Or, Ils doivent affronter le Nzalang nacional de Guinée, et les Fauves de la RCA pour les qualifications de cette compétition. Pour cause, la Fédération tchadienne de football association refuse de se soustraire au ministère de tutelle.

Les clubs Gazelle FC et RFC qui ayant traversé le premier tour préliminaire des interclubs africains ne pourront également pas continuer la compétition pour les mêmes raisons.

Notons qu’une pétition dénommée : « Sauvons le football tchadien » a été lancé pour demander le départ de l’équipe dirigeante de la fédération. Laquelle a outrepassé la décision du ministère pour organiser une assemblée générale élective le 12 décembre 2020.