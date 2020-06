Sport : le CHAN reporté en 2021 et la CAN en 2022

L’information fait suite à la réunion du Comité exécutif de la Confédération africaine de football tenue par visioconférence ce mardi 30 juin

Le Championnat d’Afrique des nations (Chan) et la Coupe d’Afrique des nations ont été respectivement reportés par la CAF. Le 1er se jouera en 2021 et le second en 2022. En outre, la CAF a décidé d’annuler la prochaine édition de la CAN féminine prévue au mois de décembre prochain. Toutes ces décisions ont été prises au cours de la réunion virtuelle du Comité exécutif de la Confédération africaine de football de ce jour

Le 22 juin la CAF a annoncé que plusieurs décisions sur ses tournois seront prises le 30 juin. « Le comité exécutif se réunira et fera des déclarations sur les recommandations des commissions permanentes respectives » avait-elle prévenu. L’issue de la réunion renseignera si le Championnat d’Afrique des nations – reporté sine die- va encore se jouer. Et si la Coupe d’Afrique des nations se disputera en janvier-février 2021 comme prévue.Les deux compétitions se dérouleront au Cameroun