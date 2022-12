Sport, finance et économie verte au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mardi se focalisent sur nombre de sujets notamment la qualification de l’équipe aux demi-finales de la Coupe du monde, l’imposition des cigarettes électroniques et le financement de l’économie verte.+Le Matin+ rapporte que la Confédération africaine de football (CAF) a salué la qualification historique de l’équipe nationale marocaine aux demi-finales de la Coupe du monde (Qatar-2022), en tant que première équipe arabe et africaine à atteindre le carré d’or dans l’histoire du Mondial.

La « CAF » a publié sur son compte officiel de « Twitter » plus d’un post pour célébrer la qualification historique de l’équipe nationale marocaine pour le carré d’or de la Coupe du monde au Qatar. « Leur rugissement est fort et leurs griffes s’affutent…

+L’Economiste+, qui s’intéresse à l’impôt sur les cigarettes électroniques, fait savoir qu’une mesure prévoit l’augmentation de la quotité du droit d’importation de 2,5% à 40% pour les cigarettes électroniques. Elle vise à limiter l’utilisation des cigarettes électroniques qui, selon l’Organisation mondiale du commerce, participe à l’augmentation du risque de maladies cardiovasculaires et du cancer des poumons.

Surtout que leur consommation a enregistré une hausse considérable durant les dernières années. De plus, une mesure prévoit l’introduction d’une taxe intérieure de la consommation (TIC), à l’instar des liquides pour charger ou recharger les Cigarettes électroniques. Elle vise la protection de la santé des consommateurs, notamment les jeunes, des graves répercussions que provoque la consommation de ces produits et des effets d’addiction qui en découlent, ajoute la publication.

+Aujourd’hui Le Maroc+ rapporte que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) s’est associée au Fonds vert pour le climat (GCF) et à l’Union européenne (UE) pour fournir un financement d’un montant maximum de 25 millions d’euros à la Banque Centrale Populaire (BCP) afin de soutenir la transition verte du Maroc.

Il s’agit de la troisième ligne de crédit que la BERD accorde à la BCP dans le cadre du mécanisme de financement de l’économie verte (GEFF) du GCF, indique un communiqué de l’institution, basée à Londres, cité par le quotidien.

La BCP accordera des prêts secondaires au secteur privé, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), afin de favoriser les investissements dans les technologies d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, détaille la même source.

+L’Opinion+ indique que l’ambassadeur d’Australie au Maroc, Michael Cutts a souligné qu’ en matière de transition énergétique, il y a énormément d’opportunités de coopération que l’Australie et le Maroc peuvent saisir d’autant qu’ils partagent la volonté d’accélérer, le plus rapidement possible, la volonté d’accroitre la part des énergies vertes dans leur mix énergétique.

Les deux pays ont énormément de potentiel à exploiter, surtout dans l’hydrogène vert, et le Maroc a fait part de sa volonté d’en développer une offre 100% nationale, a précisé Cutts. “L’Australie peut partager son expérience afin d’accompagner le Royaume pour atteindre cet objectif ambitieux”, a-t-il dit dans un entretien, cité par le journal.