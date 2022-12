Sport et politique au menu des quotidiens et hebdomadaores marocains

La qualification du Onze national en quart de finale de la Coupe du monde – Qatar 2022, les enseignements de cet exploit sportif et l’appel lancé par les USA et le Maroc aux pays méditerranéens et africains pour adhérer à l’Initiative de sécurité contre la prolifération, sont les principaux sujets traités par la presse quotidienne et hebdomadaire marocaine parue ce samedi.Mardi, le Maroc s’est transformé en un gigantesque sas de décompression à ciel ouvert, après la victoire des Lions de l’Atlas aux dépens de l’Espagne, à l’issue des séances de tirs au but, écrit +Finances News Hebdo+. “Pour la première fois de son histoire, le Royaume accède à un quart de finale d’une Coupe du monde. Pour la première fois, un pays arabe figure parmi les 8 meilleurs pays d’un Mondial.

Pour la première fois, un entraîneur africain emmène son pays à ce niveau de la compétition mondiale”, souligne l’hebdomadaire. Les Lions de l’Atlas, soutient-il, ont été les gentils matadors d’une Roja dont le “tiki-taka” fut, au bout du compte, bien stérile. “Après une corrida victorieuse, nos lions ont besoin d’une bonne paella. N’est-ce pas ?”

Sous le titre “Les leçons des Lions, au-delà de l’exploit sportif”, +La Nouvelle Tribune+ écrit que ce momentum n’est pas seulement footballistique, “il couronne les avancées multiples que le Maroc a accompli ces vingt dernières années, les efforts diplomatiques face aux grandes puissances de ce monde et la gestion exemplaire de la pandémie de la Covid-19 par les autorités”.

Autant d’éléments qui confortent notre Soft Power, poursuit le journal, faisant savoir que les Marocains ont besoin de leaders, jeunes et expérimentés, qui peuvent contribuer grâce à leur audace et leur ambition à faire du Maroc une nation moderne et compétitive. Les valeurs de respect, de convivialité et de fraternité entre les Marocains méritent de redevenir au cœur de nos interactions, insiste-t-il, relevant que cette fierté que l’on projette face à tous d’être Marocains, doit être constamment dans nos esprits lorsqu’on travaille au développement de notre pays.

+Le Matin+ rapporte que les États-Unis d’Amérique et le Maroc ont encouragé tous les pays méditerranéens et africains à adhérer à l’Initiative de sécurité contre la prolifération (PSI) et à prendre part aux futurs événements liés à la PSI.

Dans un communiqué conjoint du Département d’Etat US et du ministère marocain des Affaires étrangères, rendu public suite à la clôture de la Réunion de la PSI pour l’Afrique du Nord, tenue du 6 au 8 décembre à Tanger, Washington et Rabat ont invité « tous les pays méditerranéens et africains qui n’ont pas encore adhéré à l’Initiative de sécurité contre la prolifération à le faire et à participer aux futurs événements liés à la PSI », ajoute le quotidien.