Soudan : Le Premier ministre retrouve son fauteuil

Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, destitué par le chef de l’armée Abdel Fattah al-Bourhane le 25 octobre dernier, retrouve son fauteuil.L’accord politique de partage du pouvoir avec le patron de l’armée, prévoit aussi la libération de tous les prisonniers politiques. Abdallah Hamdok, assigné en résidence surveillée par les militaires depuis le coup d’Etat d’octobre dernier, est apparu dimanche à la télévision d’Etat. Il a déclaré que sa décision de travailler avec l’armée était motivée par le désir d’empêcher le pays de sombrer davantage dans « un chaos politique qui ferait couler le sang du peuple soudanais ».

Ce nouveau rapprochement entre civils et militaires a provoqué la colère de la population qui parle de « trahison ». Un adolescent a même été tué par balles dimanche dans la répression des manifestations antiputsch. Les manifestants exigent le retour « d’un régime civil à part entière dans les plus brefs délais ».

Revenu aux affaires, Hamdok devra s’atteler à former un cabinet de technocrates et de travailler à la tenue des élections d’ici 2023. Toutefois, sa nouvelle feuille de route n’est pas clairement définie durant cette période de transition et beaucoup de Soudanais craignent une mainmise de l’armée dans la gestion du pays.

Ces retrouvailles entre civils et militaires ont été toutefois rejetées par la coalition de partis politiques qui avait porté M. Hamdok au poste de premier ministre après la chute d’Omar el-Béchir en avril 2019. Nommé chef du gouvernement de la transition au Soudan en août 2019, Hamdok était évincé de son poste de Premier ministre par le chef de l’armée après le coup de force du 25 octobre 2021.