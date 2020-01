Soudan : la police saisie 13 camions de carburant et de farine en direction du Tchad

Après cette saisie, les autorités soudanaises ont interdit la sortie des produits économique stratégiques.

Les forces de soutien rapide (FSR) du Darfour occidental ont annoncé mercredi la saisie à El-Geneina de « produits stratégiques » qui devaient être acheminés au Tchad, pays voisin. Il s’agit de carburant et de farine qui étaient dissimulés dans 13 véhicules.

Le commandant en chef des forces de soutien rapide, secteur Al-Geneina, le lieutenant-colonel Moussa Hamed Ambilo, a déclaré que ses forces jouent un rôle important car elles sont déployées le long de la frontière pour combattre et empêcher le crime organisé, le trafic de drogue, de carburant et de denrées alimentaires.

Selon lui, en plus de sa mission de maintien de la sécurité et de la stabilité, la FSR impose l’autorité du pays dans la région et apporte sa contribution à la sécurité économique.

Lors de sa visite d’inspection à la direction du huitième groupement dans la région frontalière de Karti, le commandant Ambilo a confirmé que les forces du soutien rapide sont déterminées à déjouer toute tentative de trafic de produits économiques stratégiques.