Soudan : la Ligue arabe appelle à la retenue et à l’achèvement du processus pacifique

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, qui suit avec une vive préoccupation l’évolution récente au Soudan, a appelé toutes les parties soudanaises à faire preuve de retenue et à éviter toute action susceptible d’envenimer la situation ou de conduire à une déviation de l’approche pacifique visant à achever le processus de transition politique dans le pays.Dans le même ordre d’idées, le Secrétaire général de la Ligue des États arabes a exhorté à des efforts pour rapprocher les positions régionales et internationales et apporter un soutien international aux parties soudanaises afin de leur permettre d’achever la transition démocratique que les Soudanais attendent dans un contexte purement national et sans ingérence ni pression.

Il a renouvelé à cette occasion l’engagement de la Ligue arabe à soutenir le Soudan, à préserver la sécurité, la stabilité et l’unité nationale du pays et à mener le processus pacifique de passation des pouvoirs.

La situation au Soudan s’enlisait mercredi, jour d’Aid El-fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Des coups de feu et des rues désertiques étaient au menu de ce jour de fête à Khartoum.

Mercredi, le Comité central des médecins soudanais annoncé que la répression a fait 60 morts et 326 blessés, d’après le dernier bilan.