Soudan du Sud: un service d’administration en ligne pour lutter contre la corruption

Le gouvernement sud-soudanais a annoncé l’introduction de services de l’administration en ligne dans le cadre de ses efforts visant à lutter contre la corruption et garantir l’efficacité, a appris APA mardi.L’initiative est un partenariat entre le ministère de l’Information, de la communication, des technologies et des services postaux et Crawford Capital.

La raison des services d’administration en ligne est de trouver un équilibre entre l’objectif économique et les exigences sanitaires dans un contexte de pandémie de coronavirus qui modifie le mode de fonctionnement des gouvernements.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les citoyens pourront accéder à des services d’acquisition de passeports, de visas et d’autres documents d’immigration en ligne par l’intermédiaire de portails d’administration en ligne.

« Cette initiative permettra de réduire les formalités administratives, d’éliminer la corruption, d’améliorer la transparence, de fournir des services sûrs et pratiques à la population et d’encourager les citoyens à donner leur avis et à participer » a déclaré Bona Nyang Madut, chef de l’unité d’administration en ligne.

Selon le fonctionnaire, ces services réduiront au minimum, voire élimineront, la paperasserie et la corruption tout en améliorant la transparence du gouvernement.

L’actuelle pandémie de coronavirus a eu des effets néfastes sur tous les aspects de la vie au Soudan du Sud, notamment sur l’économie et la gouvernance.