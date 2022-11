Sortie d’un livre sur le récit de l’attentat terroriste de Bassam

Cet ouvrage a été présenté à Abidjan, à une semaine du procès sur l’attaque terroriste de Grand-Bassam, impliquant 18 accusés qui passeront à la barre devant le Tribunal criminel de première instance.Devant un parterre de personnalités, Dr Jean-Jacques Kodjané, proche collaborateur de l’ex-Premier Hamed Bakayoko (ex-ministre d’Etat, ministre de la Défense), qui a suivi le fil des opérations sur l’évènement, a présenté son ouvrage intitulé « Attenta de Bassam, dans le feu de l’action ».

« J’ai écrit d’abord par obligation morale, parce que l’attentat terroriste de Grand-Bassam fait désormais partie de notre histoire commune et elle appartient aussi à notre conscience collective », a-t-il justifié, équant l’intérêt de cet ouvrage.

Dans la construction de notre identité nationale, l’attentat terroriste de Grand-Bassam constitue désormais un repère. Et six années après sa survenance, il rapporte s’être rendu compte que cet attentat a tendance à « sombrer dans l’oubli ».

Pour lui, la seule façon de le mettre en éveil, c’est de l’immortaliser à travers un écrit. Il soutient aussi l’avoir fait par « devoir intellectuel » parce que six années après l’attaque terroriste de Grand-Bassam, elle n’a fait l’objet d’aucun écrit scientifique.

Cet enseignant-chercheur, spécialiste des questions de défense et de sécurité a, par ailleurs, dit s’être rendu compte que pour l’attentat du 11 septembre 2001, aux Etats-Unis, soit plus de 20 ans après « nous sommes à 585 livres en Français consacrés à cet évènement douloureux »

« Enfin, j’ai souhaité écrire pour rendre hommage à nos Forces de défense et de sécurité. Nous avons des personnes qui se sacrifient au quotidien pour leur pays », a-t-il ajouté, faisant observer que la lutte contre le terrorisme devrait faire appel à la fibre patriotique.

Dans ce livre comprenant 210 pages, se dégagent trois parties : la première partie parle du contexte sous régional marqué par la menace djihadiste, la 2e partie évoque les dispositions qui ont été prises par l’Etat de Côte d’Ivoire pour prévenir la menace terroriste ; et la 3e partie présente le contexte géopolitique africain.

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense de Côte d’Ivoire, Téné Birahima Ouattara, a signé la préface de ce livre afin de lui donner un caractère institutionnel. A cette dédicace, le général de corps, Soumaila Bakayoko, ex-chef d’Etat-major des armées était présent.

Le général de corps d’armée, Lassina Doumbia, actuel chef d’Etat-major général des armées ivoiriennes, au moment de l’attaque, était le commandant des forces spéciales de Côte d’Ivoire, une unité qui a mené l’assaut. Il retrace également le récit de l’offensive de ses forces.

Le général Soumaila Bakayoko a révélé avoir informé le ministre de la Défense et celui de l’Intérieur ainsi que le président de la République pour dire qu’il y avait une attaque terroriste, souhaitant engager systématiquement le processus d’intervention des forces dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

« Tout en approuvant l’engagement des forces spéciales, le président de la République ordonne aussitôt l’activation du Plan d’action contre les terroristes conformément au protocole en la matière et le placement vigilance rouge », rapporte-il.

A Grand-Bassam, fera-t-il remarquer, le poste de commandement tactique des forces opérationnelles a été établi sur le théâtre des opérations à l’Hôtel de France (un réceptif hôtelier) », d’où il rendait compte au président de la République qui ordonnait les actions en tant que chef suprême des armées.

« L’attaque a été circonscrite dans des proportions limitées, même si nous avons déploré des pertes en vies humaines », a-t-il poursuivi, soutenant que « si nos forces n’étaient pas suffisamment prêtes, cette attaque terroriste aurait été plus dramatique ».

« Nos militaires des forces spéciales ont freiné les terroristes dans leur élan meurtrier. Ils ont opéré avec courage et détermination et professionnalisme », a-t-il poursuivi, indiquant que le dispositif et le mécanisme du plan d’assaut ont « bien fonctionné » permettant de baliser la zone d’opération.

Selon Jean-Louis Moulot, le maire de Grand-Bassam, cité balnéaire située à 40 Km au Sud-est d’Abidjan, l’attaque terroriste a visé trois réceptifs hôteliers, aux environs de 13h (GMT, heure locale). Le dimanche 13 mars 2016, trois hommes armés s’étaient rendus sur la plage de Grand-Bassam, ouvrant le feu sur certaines personnes qui s’y trouvaient.

Une note du procureur de la République de Côte d’Ivoire, Richard Adou annonce l’audience pour le 30 novembre 2022. Le bilan de l’attaque ressort 19 morts dont neuf Ivoiriens, quatre Français, un Libanais, une Allemande, une Macédonienne, une Malienne, une Nigériane et une personne non identifiée ainsi que 33 blessés.

La période judiciaire ouverte à la suite de cet attentat, avait abouti au renvoi de 18 accusés devant le Tribunal criminel pour répondre des faits d’actes terroristes, assassinat, tentative d’assassinat, recel de malfaiteurs, détention illégale d’armes à feu et de munition de guerre et de complicité desdits faits.