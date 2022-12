Sommet USA-Afrique : Mahamat Idriss Deby prend part aux travaux

Sur invitation du président américain, Joe Biden, Mahamat Idriss Deby est arrivé à Washington le 12 décembre pour participer aux travaux du sommet États-Unis-Afrique.

Dès ce 13 décembre 2022, s’ouvre à Washington, le sommet États-Unis-Afrique des leaders consacré au Partenariat sur l’Agenda 2063. De nombreux chef d’Etat et dirigeants africains prennent part aux travaux bilatéraux et multilatéraux qui s’étendent sur trois jours. Durant ces travaux, le président américain, Joe Biden, plaidera pour l’intégration permanente de l’Union africaine au G20 annoncé. Il souhaite avoir la coopération l’Afrique sur des questions telles que la guerre en Ukraine et le changement climatique.

Le directeur exécutif aux Affaires africaines du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche pense que : « Il est plus que temps que l’Afrique ait des sièges permanents à la table des organisations et initiatives internationales.»

La transition au Tchad, l’insécurité dans le sahel, l’économie et les finances feront l’objet des discussions entre le président américain et son homologue tchadien.